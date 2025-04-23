https://1prime.ru/20250423/samolety-856948673.html
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:26+0300
2025-04-23T11:26+0300
2025-04-23T11:26+0300
вооружения
украина
швеция
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены атакам, говорится в материале издания Military Watch Magazine."Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — сказано в тексте публикации.Особую угрозу представляют ракеты ЗРК С-400 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, заметили авторы публикации.
https://1prime.ru/20250421/vsu-856869872.html
украина
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швеция
Вооружения, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
MWM: переданные ВСУ шведские самолеты Saab 340 уязвимы для российских ракет
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены атакам, говорится в материале издания Military Watch Magazine
.
"Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — сказано в тексте публикации.
Особую угрозу представляют ракеты ЗРК С-400 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, заметили авторы публикации.
Экс-депутат Рады объяснил, почему ВСУ нарушили пасхальное перемирие