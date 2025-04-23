https://1prime.ru/20250423/samolety-856948673.html

"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ

"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ

Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:26+0300

2025-04-23T11:26+0300

2025-04-23T11:26+0300

вооружения

украина

швеция

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены атакам, говорится в материале издания Military Watch Magazine."Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — сказано в тексте публикации.Особую угрозу представляют ракеты ЗРК С-400 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, заметили авторы публикации.

https://1prime.ru/20250421/vsu-856869872.html

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