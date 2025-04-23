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"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - 23.04.2025, ПРАЙМ
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"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ
Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:26+0300
2025-04-23T11:26+0300
вооружения
украина
швеция
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены атакам, говорится в материале издания Military Watch Magazine."Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — сказано в тексте публикации.Особую угрозу представляют ракеты ЗРК С-400 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, заметили авторы публикации.
https://1prime.ru/20250421/vsu-856869872.html
украина
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украина, швеция
Вооружения, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ
11:26 23.04.2025
 
"Могут стать мишенью". СМИ узнали судьбу ценного "подарка" Швеции для ВСУ

MWM: переданные ВСУ шведские самолеты Saab 340 уязвимы для российских ракет

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ, являются уязвимыми для российских ракет и истребителей, поскольку они большие, маломаневренные и легко подвержены атакам, говорится в материале издания Military Watch Magazine.
"Такой очень ценный, большой и неманевренный самолет, как Saab 340, остается крайне уязвимым, поскольку российские воздушные силы показали, что даже истребители меньших размеров, находящиеся глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной, успешно могут стать мишенью", — сказано в тексте публикации.
Особую угрозу представляют ракеты ЗРК С-400 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, заметили авторы публикации.
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