https://1prime.ru/20250423/sanktsii-856958934.html

В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций

В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций - 23.04.2025, ПРАЙМ

В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций

В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:08+0300

2025-04-23T15:08+0300

2025-04-23T15:08+0300

политика

россия

запад

украина

ес

ек

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье. "У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине США могут поставить вопрос о частичном снятии европейских санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250418/es-856807526.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, украина, ес, ек, санкции против рф