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В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций
В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций - 23.04.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций
В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье. "У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине США могут поставить вопрос о частичном снятии европейских санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, ЕС, ЕК, санкции против РФ
В ЕК заявили, что работают над 17-м пакетом антироссийских санкций
Представитель ЕК Мерсье: работа над 17-м пакетом антироссийских санкций продолжается
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье.
"У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине США могут поставить вопрос о частичном снятии европейских санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЕС поддерживает операционное взаимодействие с "Талибаном", заявили в ЕК