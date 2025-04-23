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Россиянам, просрочившим внутренний паспорт, грозит штраф

Россиянам, просрочившим внутренний паспорт, грозит штраф - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам, просрочившим внутренний паспорт, грозит штраф

Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придётся оплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, а также вернуться в РФ за... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T03:02+0300

2025-04-23T03:02+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россиянам, просрочившим внутренний паспорт во время пребывания за границей, придётся оплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, а также вернуться в РФ за новым, рассказал РИА Новости адвокат Екатерина Духина. По словам эксперта, получить новый российский паспорт, находясь в другой стране, нельзя. Кроме того, по ее словам, если гражданин не заменил паспорт в срок, на него будет наложен штраф. "Когда гражданин обращается с заявлением на смену паспорта, сотрудник МВД по имеющимся данным видит, что старый документ просрочен. Если нет смягчающих обстоятельств, он выписывает постановление о наложении штрафа от двух до трёх тысяч рублей (в Москве и Санкт-Петербурге от трех до пяти тысяч рублей) и сразу же выдает его гражданину на основании статьи 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина )", - рассказала Духина. Адвокат уточнила, что после получения постановления у нарушителя два месяца на то, чтобы оплатить штраф, но если этого не сделать, его размер может быть увеличен вдвое, либо могут назначить исправительные работы на период до 50 часов. В случае отягчающих обстоятельств – назначить арест до 15 суток. Помимо этого, по словам Духиной, недействительный российский паспорт значительно усложняет процедуру оформления заграничного паспорта. "Истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей, подав на новый. Если внутренний истек, процедура сложнее - подтверждение гражданства (от 3 месяцев), справка о возвращении, получение внутреннего в РФ после оплаты штрафа. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ - задача по сложности близкая к невозможной", - заключила Духина.

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россия, общество , бизнес, рф, москва, санкт-петербург, мвд