https://1prime.ru/20250423/shvydka-856940755.html

Швыдкой назвал открытие фестиваля российской культуры в Японии позитивным

Швыдкой назвал открытие фестиваля российской культуры в Японии позитивным - 23.04.2025, ПРАЙМ

Швыдкой назвал открытие фестиваля российской культуры в Японии позитивным

Открытие фестиваля российской культуры в Японии, несмотря на жесткую санкционную политику в отношении нашей страны – явление позитивное, об этом российским... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T05:51+0300

2025-04-23T05:51+0300

2025-04-23T05:51+0300

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ТОКИО, 23 апр – ПРАЙМ. Открытие фестиваля российской культуры в Японии, несмотря на жесткую санкционную политику в отношении нашей страны – явление позитивное, об этом российским журналистам сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который в понедельник участвовал в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии. "С моей точки зрения, если говорить о наших сегодняшних отношениях с Японией, то это было что-то все-таки необычайно позитивное. На фоне жестких санкций со стороны Японии, на фоне личных, я бы сказал, оскорблений, которые из Японии раздавались в адрес наших руководителей, на фоне жесткого, выходящего за рамки дипломатического протокола, поведения японской стороны по целому ряду вопросов проведение такой церемонии в одном из центральных залов Токио с участием выдающихся музыкантов не только российских, но и японских, если исходить из возможного, то вчера было достигнуто максимальное", - сказал Швыдкой. Спецпредставитель президента отметил, что в церемонии открытия, наряду с солистами Санкт-Петербургского Дома музыки - первоклассными молодыми музыкантами, выступили и японские. Одна из них специально для этого концерта прилетела в Японию из США, где живет. "Просто стало ясно, что для молодых выдающихся исполнителей такое сотрудничество на одной сценической площадке значит больше, чем любые политические разногласия", - сказал Швыдкой. "Поэтому мне кажется, что если исходить из возможного, то вчера было достигнуто максимальное. И, конечно, был удивительный зал, при том, что треть зала составляли русские, которые живут в Токио, но две трети это были японцы, которые кричали "Браво!", чего не всегда в японской аудитории бывает, и принимали музыкантов совершенно замечательно", - подчеркнул Швыдкой. Фестиваль российской культуры в Японии открылся в понедельник в Токио. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Павел Милюков, Петр Худоногов и Александр Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

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россия, бизнес, япония, токио, рф, синдзо абэ