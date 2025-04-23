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Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - 23.04.2025, ПРАЙМ

Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T09:53+0300

2025-04-23T09:53+0300

2025-04-23T09:53+0300

экономика

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азербайджан

пекин

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ПЕКИН, 23 апр - ПРАЙМ. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.

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китай

азербайджан

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россия, китай, азербайджан, пекин, си цзиньпин, оон