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Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин - 23.04.2025, ПРАЙМ
Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:53+0300
2025-04-23T09:53+0300
экономика
россия
китай
азербайджан
пекин
си цзиньпин
оон
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ПЕКИН, 23 апр - ПРАЙМ. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, Пекин, Си Цзиньпин, ООН
09:53 23.04.2025
 
Торговые войны подрывают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ПЕКИН, 23 апр - ПРАЙМ. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Тарифные и торговые войны вредят законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и влияют на мировой экономический порядок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для поддержания международной системы с центральной ролью ООН и миропорядка, основанного на международном праве, для решительной защиты своих законных прав и интересов, а также отстаивания международных справедливости и беспристрастности.
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙАЗЕРБАЙДЖАНПекинСи ЦзиньпинООН
 
 
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