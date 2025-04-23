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Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков
Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков - 23.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков
Бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) -... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:06+0300
2025-04-23T14:06+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Выступая в среду на коллегии Минфина, он отметил, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. "Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", - сообщил Силуанов.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин, фнб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, ФНБ
Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков
Силуанов: бюджетное правило нужно настроить для минимизации внешних рисков
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Выступая в среду на коллегии Минфина, он отметил, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики.
"Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", - сообщил Силуанов.
Силуанов заявил, что отсечка по цене нефти уже не отвечает вызовам времени