https://1prime.ru/20250423/siluanov-856956316.html

Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков

Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков - 23.04.2025, ПРАЙМ

Силуанов призвал настроить бюджетное правило для минимизации рисков

Бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) -... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:06+0300

2025-04-23T14:06+0300

2025-04-23T14:06+0300

экономика

финансы

россия

антон силуанов

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/83005/20/830052073_0:0:2643:1488_1920x0_80_0_0_84cbdb583afbf0dca003fd08e0684276.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Бюджетное правило в РФ необходимо настроить таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) - довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходов при стрессовом сценарии на рынке нефти, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Выступая в среду на коллегии Минфина, он отметил, что текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. "Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке", - сообщил Силуанов.

https://1prime.ru/20250423/siluanov-856956071.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов, минфин, фнб