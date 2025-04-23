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СМИ: главы Novartis и Sanofi призвали ЕС поднять цены на лекарства

СМИ: главы Novartis и Sanofi призвали ЕС поднять цены на лекарства - 23.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: главы Novartis и Sanofi призвали ЕС поднять цены на лекарства

Глава швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан и глава французской фармацевтической компании Sanofi Пол Хадсон призвали Евросоюз поднять... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:49+0300

2025-04-23T11:49+0300

2025-04-23T11:49+0300

экономика

бизнес

сша

китай

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

novartis

sanofi

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глава швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан и глава французской фармацевтической компании Sanofi Пол Хадсон призвали Евросоюз поднять цены на медицинские препараты на фоне введения США пошлин на импорт, сообщает газета Financial Times со ссылкой на их письмо. "Руководители европейских фармацевтических компаний призвали ЕС повысить цены на лекарства до значительно более высоких значений, чем в США... Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан и его коллега из Sanofi Пол Хадсон предлагают Европейской комиссии установить целевой уровень расходов на лекарства и вакцины", - говорится в публикации издания. По мнению глав Novartis и Sanofi, менее высокие цены на лекарства в ЕС по сравнению с США "искусственно ограничивают рост фармацевтического рынка" и ограничивают потенциал для инноваций. Нарасимхан и Хадсон отметили, что ЕС должен принять немедленные меры, иначе уход компаний из США ускорится. Ранее Novartis объявила о планах вложить 23 миллиарда долларов в свои американские предприятия в течение следующих пяти лет, еще одна швейцарская фармкомпания Roche сообщила, что инвестирует 50 миллиардов долларов в США за этот же срок. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам. Тем не менее она пообещала принять ответные меры. На заседании 9 апреля постоянные представители стран - членов Евросоюза утвердили свои пошлины, которые планировалось взимать с 15 апреля. Однако на фоне приостановки действия американских пошлин ЕС также приостановил принятие ответных мер в отношении США на три месяца. СМИ сообщали, что меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.

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бизнес, сша, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, novartis, sanofi