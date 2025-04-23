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Казахстан и Афганистан подписали соглашения на 140 миллионов долларов

Казахстан и Афганистан подписали соглашения на 140 миллионов долларов - 23.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Афганистан подписали соглашения на 140 миллионов долларов

Представители деловых кругов Казахстана и Афганистана подписали в Кабуле соглашения и коммерческие документы на общую сумму порядка 140 миллионов долларов,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T08:43+0300

2025-04-23T08:43+0300

2025-04-23T08:43+0300

экономика

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АЛМА-АТА, 23 апр - ПРАЙМ. Представители деловых кругов Казахстана и Афганистана подписали в Кабуле соглашения и коммерческие документы на общую сумму порядка 140 миллионов долларов, сообщает в среду казахстанское министерство торговли и интеграции. В Кабуле прошла торгово-экономическая миссия Казахстана, организатором которой выступило АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" при поддержке министерства торговли и интеграции республики. По данным афганского минпромторга, в выставке приняли участие 400 афганских и казахстанских предпринимателей. "В рамках торгово-экономической миссии АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" подписало три меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с ключевыми экономическими институтами Афганистана: с Торгово-промышленной палатой Афганистана (ACCI), Торгово-промышленной палатой в сфере промышленности и недропользования (ACIM), а также с Международным выставочным центром Афганистана. По итогам миссии подписаны соглашения и коммерческие документы на общую сумму порядка 140 миллионов долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что казахстанская бизнес-миссия в Кабуле стала продолжением реализации плана, подписанного в октябре 2024 года, и развитием договоренностей, достигнутых в ходе казахстанско-афганского бизнес-форума в Алма-Ате. Тогда представители бизнеса двух стран подписали 23 соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству на сумму более 317 миллионов долларов. В декабре 2024 года власти Казахстан открыли торговый павильон на границе Узбекистана и Афганистана на территории международного торгового центра "Термез". Во вторник пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что казахстанские геологи приступили к изучению потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка в афганской провинции Нуристан.

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казахстан

афганистан

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казахстан, афганистан, алма-ата, qaztrade, термез