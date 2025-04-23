https://1prime.ru/20250423/sovkombank-856968255.html
Совкомбанк предложил "Халву" для рефинансирования чужих кредитных карт
Совкомбанк предложил "Халву" для рефинансирования чужих кредитных карт - 23.04.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк предложил "Халву" для рефинансирования чужих кредитных карт
Совкомбанк объявляет акцию для клиентов, которым принудительно закрыли лимиты по кредитным картам в других банках. У них появилась возможность рефинансировать... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T18:14+0300
2025-04-23T18:14+0300
2025-04-23T18:14+0300
совкомбанк
банки
финансы
карта "халва"
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк объявляет акцию для клиентов, которым принудительно закрыли лимиты по кредитным картам в других банках. У них появилась возможность рефинансировать свои карты в беспроцентную рассрочку по "Халве", сообщили в банке.Клиенты, столкнувшиеся с принудительным закрытием лимитов и операций по кредитным картам в любом другом банке, могут перевести задолженность на карту "Халва" по беспроцентной рассрочке на 24 месяца. Сумма задолженности делится на равные платежи и выплачивается ежемесячно в течение периода рассрочки без процентов.В банке назвали основные преимущества рефинансирования на "Халву". Это бесплатное оформление карты в день обращения, 0% переплаты при своевременном погашении по графику, срок рассрочки 24 месяца, отсутствие комиссий за перевод долга."Мы приветствуем осознанный подход клиентов к финансам и отказ от использования кредитных карт. Карта рассрочки "Халва" – это прозрачная и удобная альтернатива, которая позволяет не переплачивать за использование заемных средств", – отметила Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.По ее словам, для клиентов, столкнувшихся с закрытием кредитных карт в других банках, "Халва" является возможностью рефинансировать долг на выгодных условиях и перейти в беспроцентную рассрочку, не теряя и даже увеличивая доступный лимит заёмных средствОформить карту рассрочки "Халва" с целью рефинансирования задолженности в других банках можно удаленно на сайте программы.
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совкомбанк, банки, финансы, карта "халва"
Совкомбанк, Банки, Финансы, карта "Халва"
Совкомбанк предложил "Халву" для рефинансирования чужих кредитных карт
Совкомбанк объявил акцию для тех, кому закрыт лимит по кредиткам в других банках
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк объявляет акцию для клиентов, которым принудительно закрыли лимиты по кредитным картам в других банках. У них появилась возможность рефинансировать свои карты в беспроцентную рассрочку по "Халве", сообщили в банке.
Клиенты, столкнувшиеся с принудительным закрытием лимитов и операций по кредитным картам в любом другом банке, могут перевести задолженность на карту "Халва" по беспроцентной рассрочке на 24 месяца. Сумма задолженности делится на равные платежи и выплачивается ежемесячно в течение периода рассрочки без процентов.
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В банке назвали основные преимущества рефинансирования на "Халву". Это бесплатное оформление карты в день обращения, 0% переплаты при своевременном погашении по графику, срок рассрочки 24 месяца, отсутствие комиссий за перевод долга.
"Мы приветствуем осознанный подход клиентов к финансам и отказ от использования кредитных карт. Карта рассрочки "Халва" – это прозрачная и удобная альтернатива, которая позволяет не переплачивать за использование заемных средств", – отметила Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
По ее словам, для клиентов, столкнувшихся с закрытием кредитных карт в других банках, "Халва" является возможностью рефинансировать долг на выгодных условиях и перейти в беспроцентную рассрочку, не теряя и даже увеличивая доступный лимит заёмных средств
Оформить карту рассрочки "Халва" с целью рефинансирования задолженности в других банках можно удаленно на сайте программы.