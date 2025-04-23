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США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине
США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине
Исправлена опечатка в заголовке | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T02:11+0300
2025-04-23T02:11+0300
общество
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вашингтон
washington post
конгресс сша
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Исправлена опечатка в заголовке ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях РФ в конфликте на Украине, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на источники. "В ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и которая подразумевала сбор разведданных по всем госагентствам (США - ред.) о зверствах России, совершенных на Украине. По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована", - сообщает газета. Отмечается, что должность была учреждена конгрессом США, законопроект тогда поддержали как демократы, так и республиканцы.
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общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, washington post, конгресс сша
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Washington Post, Конгресс США
02:11 23.04.2025
 
США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине

WP: США упразднили группу по сбору данных о преступлениях России на Украине

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Исправлена опечатка в заголовке
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. США упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях РФ в конфликте на Украине, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на источники.
"В ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и которая подразумевала сбор разведданных по всем госагентствам (США - ред.) о зверствах России, совершенных на Украине. По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована", - сообщает газета.
Отмечается, что должность была учреждена конгрессом США, законопроект тогда поддержали как демократы, так и республиканцы.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНWashington PostКонгресс США
 
 
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