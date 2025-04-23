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"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине
Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:33+0300
2025-04-23T09:33+0300
политика
россия
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запад
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским &lt;…&gt;. Украина остается нейтральной, а санкции против России отменяются. Мы все ближе к мирному соглашению", — заметил эксперт.Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
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россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
09:33 23.04.2025
 
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине

Дизен: предложение США признать Крым за Россией приближает к мирному завершению

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским <…>. Украина остается нейтральной, а санкции против России отменяются. Мы все ближе к мирному соглашению", — заметил эксперт.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
"Ставит под угрозу". В США неожиданно высказались о Крыме
08:46
 
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