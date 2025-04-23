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"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине
Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:33+0300
2025-04-23T09:33+0300
2025-04-23T09:33+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским <…>. Украина остается нейтральной, а санкции против России отменяются. Мы все ближе к мирному соглашению", — заметил эксперт.Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
"Все ближе". На Западе раскрыли, к чем закончится новый план США по Украине
Дизен: предложение США признать Крым за Россией приближает к мирному завершению
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Предложение США признать Крым российской территорией означает приближение к мирному завершению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американское мирное предложение подразумевает признание Крыма российским <…>. Украина остается нейтральной, а санкции против России отменяются. Мы все ближе к мирному соглашению", — заметил эксперт.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп требовал от Украины признать Крым российским и исключить ее членство в НАТО. По данным издания Washington Post, США предлагали европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.
"Ставит под угрозу". В США неожиданно высказались о Крыме