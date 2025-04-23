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Суд изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом" - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Суд изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Суд изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом" - 23.04.2025, ПРАЙМ
Суд изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 июня рассмотрит жалобу компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:23+0300
2025-04-23T10:23+0300
бизнес
санкт-петербург
нидерланды
русхимальянс
linde
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 июня рассмотрит жалобу компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) на решение суда первой инстанции о запрете ей на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Принять кассационную жалобу... к производству... Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 19 июня 2025 года на 11 час. 00 мин", – говорится в определении суда третьей инстанции. Согласно оспариваемому определению арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 8 марта, Linde Holdings Netherlands по иску ООО "Русхимальянс" запрещено, в частности, продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также запрещается инициировать в любых судах, кроме российских, новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские) решения, "полученные в нарушение исключительной компетенции российских судов". В случае нарушения судебного запрета с Linde Holdings Netherlands будет взыскана неустойка в размере около 669,7 миллиона евро и 30,7 миллиарда рублей, отмечается в оспариваемом определении арбитражного суда Петербурга. Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 93 миллиарда рублей по текущему курсу). Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
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санкт-петербург
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бизнес, санкт-петербург, нидерланды, русхимальянс, linde
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИДЕРЛАНДЫ, Русхимальянс, Linde
10:23 23.04.2025
 
Суд изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом"

Суд 19 июня изучит жалобу "дочки" Linde на запрет на споры с "Русхимальянсом"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 19 июня рассмотрит жалобу компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) на решение суда первой инстанции о запрете ей на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела.
"Принять кассационную жалобу... к производству... Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 19 июня 2025 года на 11 час. 00 мин", – говорится в определении суда третьей инстанции.
Согласно оспариваемому определению арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 8 марта, Linde Holdings Netherlands по иску ООО "Русхимальянс" запрещено, в частности, продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также запрещается инициировать в любых судах, кроме российских, новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские) решения, "полученные в нарушение исключительной компетенции российских судов".
В случае нарушения судебного запрета с Linde Holdings Netherlands будет взыскана неустойка в размере около 669,7 миллиона евро и 30,7 миллиарда рублей, отмечается в оспариваемом определении арбитражного суда Петербурга. Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 93 миллиарда рублей по текущему курсу).
Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
Судейский молоток
Суд запретил "дочке" Linde судиться с "Русхимальянсом" за рубежом
28 февраля, 10:59
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИДЕРЛАНДЫРусхимальянсLinde
 
 
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