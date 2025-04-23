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Суд подтвердил взыскание с PSI Metals одного миллиарда рублей долга
Суд подтвердил взыскание с PSI Metals одного миллиарда рублей долга - 23.04.2025, ПРАЙМ
Суд подтвердил взыскание с PSI Metals одного миллиарда рублей долга
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционного суда, которым с немецкого производителя программного обеспечения и систем для... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T11:38+0300
2025-04-23T11:38+0300
2025-04-23T11:38+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционного суда, которым с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков было взыскано в пользу Трубной металлургической компании (ТМК) более 1 миллиарда рублей долга и убытков. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационные жалобы ответчиков на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. PSI Metals по контракту 2019 года обязалась поставить ТМК и сопровождать в дальнейшем два программных продукта: систему интегрального планирования (СИП) и систему управления производственными процессами (MES). Российский заказчик оплатил работу, но в 2022 году PSI Metals уведомила о прекращении исполнения контракта. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ТМК взыскал с PSI Metals и ее соисполнителей ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" долг по контракту и лицензионному договору с процентами – около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей. При этом суд отказался взыскать более 401 миллиона рублей, потраченных ТМК на внедрение систем, в том числе на зарплату привлеченных к этому работников. Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отказ в этом отменил. Как указала апелляция, "если бы PSI Metals исполнил контракт надлежащим образом, ТМК также понес бы эти расходы, но они оказались бы компенсированы получением встречного предоставления в виде функционирующих систем СИП и MES". Однако, отметил суд, "поскольку PSI Metals сорвал исполнение контракта, то расходы на ФОТ (фонд оплаты труда - ред.) стали чистыми потерями ТМК". В итоге общая сумма взыскания в пересчете по курсу на текущий момент превысила 1 миллиард рублей. ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. Объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис". ТМК в 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSImetals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода.
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бизнес, россия
Суд подтвердил взыскание с PSI Metals одного миллиарда рублей долга
Суд подтвердил взыскание с PSI Metals одного миллиарда рублей долга и убытков
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционного суда, которым с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков было взыскано в пользу Трубной металлургической компании (ТМК) более 1 миллиарда рублей долга и убытков.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационные жалобы ответчиков на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. PSI Metals по контракту 2019 года обязалась поставить ТМК и сопровождать в дальнейшем два программных продукта: систему интегрального планирования (СИП) и систему управления производственными процессами (MES). Российский заказчик оплатил работу, но в 2022 году PSI Metals уведомила о прекращении исполнения контракта.
Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ТМК взыскал с PSI Metals и ее соисполнителей ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" долг по контракту и лицензионному договору с процентами – около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей. При этом суд отказался взыскать более 401 миллиона рублей, потраченных ТМК на внедрение систем, в том числе на зарплату привлеченных к этому работников.
Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отказ в этом отменил. Как указала апелляция, "если бы PSI Metals исполнил контракт надлежащим образом, ТМК также понес бы эти расходы, но они оказались бы компенсированы получением встречного предоставления в виде функционирующих систем СИП и MES". Однако, отметил суд, "поскольку PSI Metals сорвал исполнение контракта, то расходы на ФОТ (фонд оплаты труда - ред.) стали чистыми потерями ТМК". В итоге общая сумма взыскания в пересчете по курсу на текущий момент превысила 1 миллиард рублей.
ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. Объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис".
ТМК в 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSImetals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода.
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