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Трамп заявил о планах снизить пошлины на товары из Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил о планах снизить пошлины на товары из Китая
Трамп заявил о планах снизить пошлины на товары из Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о планах снизить пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T01:52+0300
2025-04-23T01:52+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена. "Это правда. Показатель в 145% действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым," – заявил Трамп во время журналистского пула в Белом доме. Дональд Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выражает надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае. В настоящее время между Китаем и США продолжается торговая война, которая началась в феврале, когда американский президент Дональд Трамп ввёл пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте эта пошлина была увеличена до 20%, в ответ на что Китай ввёл тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции. Новый виток эскалации конфликта произошёл после того, как США ввели "взаимные" пошлины на импорт из других стран, что привело к увеличению ставки против Китая до 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а для американских поставщиков в Китай – 125%.
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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
01:52 23.04.2025
 
Трамп заявил о планах снизить пошлины на товары из Китая

Президент США Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая

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ВАШИНГТОН, 23 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
"Это правда. Показатель в 145% действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым," – заявил Трамп во время журналистского пула в Белом доме.
Дональд Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с президентом Си Цзиньпином. В связи с этим он выражает надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае.
В настоящее время между Китаем и США продолжается торговая война, которая началась в феврале, когда американский президент Дональд Трамп ввёл пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте эта пошлина была увеличена до 20%, в ответ на что Китай ввёл тарифы на ввоз американской сельскохозяйственной продукции.
Новый виток эскалации конфликта произошёл после того, как США ввели "взаимные" пошлины на импорт из других стран, что привело к увеличению ставки против Китая до 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а для американских поставщиков в Китай – 125%.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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