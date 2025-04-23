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"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
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"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине
"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине
Президент США Дональд Трамп настроен решительно против дальнейшего финансирования Украины, заявил в разговоре с РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T18:41+0300
2025-04-23T18:41+0300
политика
сша
джеффри сакс
украина
нато
дональд трамп
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настроен решительно против дальнейшего финансирования Украины, заявил в разговоре с РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, Киеву предстоит либо пойти на заключение мирного соглашения, либо продолжать конфликт без помощи Соединенных Штатов."Я твердо убежден, что Трамп не вернется в конгресс для одобрения финансирования конфликта на Украине, будь это военная поддержка или иная. Это значит, что или будет соглашение о мире, или Украине придется вести боевые действия без подстраховки США", - сказал Сакс. Эксперт отметил, что при отсутствии финансовой поддержки со стороны США Украина будет вынуждена вернуться за стол переговоров.Он подчеркнул, что политика Дональда Трампа четко указывает на отказ от дальнейшего финансирования, что, по мнению Сакса, приближает ситуацию к возможному завершению конфликта дипломатическим путем.Россия неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Киеву являются серьезным препятствием для мирного урегулирования, напрямую вовлекающим страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений на Украину будут расцениваться как законная цель для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле также подчеркивали, что наращивание военной помощи Киеву только усложняет перспективы переговорного процесса и влечет за собой негативные последствия.
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сша, джеффри сакс, украина, нато, дональд трамп, россия, сергей лавров
Политика, США, Джеффри Сакс, УКРАИНА, НАТО, Дональд Трамп, РОССИЯ, Сергей Лавров
18:41 23.04.2025
 
"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине

Сакс: Трамп выступает решительно против дальнейшего финансирования Украины

© fotolia.com / vector_masterФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© fotolia.com / vector_master
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп настроен решительно против дальнейшего финансирования Украины, заявил в разговоре с РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, Киеву предстоит либо пойти на заключение мирного соглашения, либо продолжать конфликт без помощи Соединенных Штатов.
"Я твердо убежден, что Трамп не вернется в конгресс для одобрения финансирования конфликта на Украине, будь это военная поддержка или иная. Это значит, что или будет соглашение о мире, или Украине придется вести боевые действия без подстраховки США", - сказал Сакс.
Эксперт отметил, что при отсутствии финансовой поддержки со стороны США Украина будет вынуждена вернуться за стол переговоров.
Он подчеркнул, что политика Дональда Трампа четко указывает на отказ от дальнейшего финансирования, что, по мнению Сакса, приближает ситуацию к возможному завершению конфликта дипломатическим путем.
Россия неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Киеву являются серьезным препятствием для мирного урегулирования, напрямую вовлекающим страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений на Украину будут расцениваться как законная цель для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле также подчеркивали, что наращивание военной помощи Киеву только усложняет перспективы переговорного процесса и влечет за собой негативные последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
СМИ узнали, что "сводит на нет" мирное урегулирование конфликта на Украине
16:59
 
ПолитикаСШАДжеффри СаксУКРАИНАНАТОДональд ТрампРОССИЯСергей Лавров
 
 
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