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"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/tramp-856971048.html
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз
Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:34+0300
2025-04-23T19:34+0300
политика
вашингтон
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США Дональд Трамп."Ему (Зеленскому - ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Американский лидер также раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он также задался вопросом, почему Зеленский не сражался за Крым 11 лет назад, если ему настолько сильно нужен российский полуостром.
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вашингтон, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, крым
Политика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КРЫМ
19:34 23.04.2025
 
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз

Трамп: непринятие Зеленским статуса Крыма мешает мирным переговорам с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Ему (Зеленскому - ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также задался вопросом, почему Зеленский не сражался за Крым 11 лет назад, если ему настолько сильно нужен российский полуостром.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
"Без подстраховки": Экономист Сакс о планах Трампа по миру на Украине
18:41
 
ПолитикаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ЗеленскийКРЫМ
 
 
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