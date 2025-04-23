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"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз
Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:34+0300
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США Дональд Трамп."Ему (Зеленскому - ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Американский лидер также раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. "Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он также задался вопросом, почему Зеленский не сражался за Крым 11 лет назад, если ему настолько сильно нужен российский полуостром.
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Политика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КРЫМ
"Потеряет страну". Трамп сделал Зеленскому мрачный прогноз
Трамп: непринятие Зеленским статуса Крыма мешает мирным переговорам с Россией
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Ситуация на Украине плачевна, Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Ему (Зеленскому - ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна - он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также задался вопросом, почему Зеленский не сражался за Крым 11 лет назад, если ему настолько сильно нужен российский полуостром.
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