https://1prime.ru/20250423/tseretel-856937862.html
Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя
Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя - 23.04.2025, ПРАЙМ
Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя
Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели пройдет в среду, в 12.00, в храме Христа Спасителя в Москве. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T00:22+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели пройдет в среду, в 12.00, в храме Христа Спасителя в Москве.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
Президент России Владимир Путин в соболезновании в связи с уходом из жизни великого художника и скульптора отметил, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры, который посвятил себя подвижническому служению искусству. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Церетели великим мастером, настоящим художником, которого всегда будут помнить.
Кроме того, соболезнования выразили министерство иностранных дел России, министр Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сенаторы Алексей Пушков и Григорий Карасин, Российская академия художеств и другие.
Скорбят по президенту Российской академии художеств и регионы страны: Крым, Курская, Мурманская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская и другие области. Губернатор последней Михаил Евраев сообщил, что памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году.
Соболезнования родным и близким Зураба Церетели направили и представители зарубежных стран. Так, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что творчество великого мастера преодолевало границы и помогало укреплению связей между народами. Соболезнования выразила Организация объединенных наций (ООН). Администрация музея современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси отметила, что художник очаровал не только Грузию, но и весь мир.
Деятели культуры, коллеги по цеху, знакомые с Церетели также выразили слова скорби в связи с этой утратой. Среди них журналистка Ксения Собчак, народный артист России Николай Цискаридзе, заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, заслуженный деятель искусств Андрей Золотов, протоиерей Владимир Вигилянский, оперный певец Паата Бурчуладзе.
Народный художник РФ Никас Сафронов, вспоминая скульптора в беседе с РИА Новости, отметил, что не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!". Но с уходом Церетели мир покинула именно эпоха, глыба, титан мирового искусства, отметил живописец.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси в Музее современного искусства 24 и 25 апреля. Его похоронят в субботу, 26 апреля в 14.00, в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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Экономика, Общество , Тбилиси, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров
Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя
Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Прощание с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели пройдет в среду, в 12.00, в храме Христа Спасителя в Москве.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь с понедельника на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, Церетели скончался в окружении семьи.
Президент России Владимир Путин в соболезновании в связи с уходом из жизни великого художника и скульптора отметил, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры, который посвятил себя подвижническому служению искусству. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Церетели великим мастером, настоящим художником, которого всегда будут помнить.
Кроме того, соболезнования выразили министерство иностранных дел России, министр Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сенаторы Алексей Пушков и Григорий Карасин, Российская академия художеств и другие.
Скорбят по президенту Российской академии художеств и регионы страны: Крым, Курская, Мурманская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская и другие области. Губернатор последней Михаил Евраев сообщил, что памятник императрице Екатерине II, созданный Зурабом Церетели, планируется установить в Ярославле в этом году.
Соболезнования родным и близким Зураба Церетели направили и представители зарубежных стран. Так, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что творчество великого мастера преодолевало границы и помогало укреплению связей между народами. Соболезнования выразила Организация объединенных наций (ООН). Администрация музея современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси отметила, что художник очаровал не только Грузию, но и весь мир.
Деятели культуры, коллеги по цеху, знакомые с Церетели также выразили слова скорби в связи с этой утратой. Среди них журналистка Ксения Собчак, народный артист России Николай Цискаридзе, заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки, заслуженный деятель искусств Андрей Золотов, протоиерей Владимир Вигилянский, оперный певец Паата Бурчуладзе.
Народный художник РФ Никас Сафронов, вспоминая скульптора в беседе с РИА Новости, отметил, что не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!". Но с уходом Церетели мир покинула именно эпоха, глыба, титан мирового искусства, отметил живописец.
Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси в Музее современного искусства 24 и 25 апреля. Его похоронят в субботу, 26 апреля в 14.00, в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".