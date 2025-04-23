https://1prime.ru/20250423/udobreniya-856957425.html

Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28%

Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28%

Мощности в сфере производства удобрений в России к 2030 году могут вырасти почти на 18 миллионов тонн с нынешних 60 миллионов, или примерно на 28%, это будет... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T14:22+0300

2025-04-23T14:22+0300

2025-04-23T14:22+0300

россия

промышленность

удобрения

минеральные удобрения

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мощности в сфере производства удобрений в России к 2030 году могут вырасти почти на 18 миллионов тонн с нынешних 60 миллионов, или примерно на 28%, это будет достигнуто за счет азотных и калийных удобрений, заявил управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". "По текущим нашим оценкам, около 18 миллионов тонн дополнительных экспортоориентированных производств удобрений появятся в России до 2030 года. В основном это азотные и калийные удобрения", - сказал Акишин. Согласно его презентации, в прошлом году производство удобрений в России составило около 60 миллионов тонн, из которых 27 миллионов - азотные, а на калийные пришлось 15 миллионов тонн. Рост производственных мощностей азотных удобрений к 2030 году ожидается на 30%, а калийных - на 50%, до 36 и 23 миллионов тонн соответственно. Акишин уточнил, что объем экспорта удобрений из России в прошлом году составил почти 40 миллионов тонн, а основным каналом стал Балтийский бассейн - на него, по словам аналитика, приходится 84% всех экспортируемых удобрений из России. При этом Акишин подчеркнул, что на Балтике не хватает специализированных портовых мощностей для экспорта удобрения. "Ожидаем рост дополнительных мощностей по производству удобрений, которые будут ориентированы на экспорт. При этом мощности вероятных проектов терминалов в регионе отстают от необходимых как минимум на 6 миллионов тонн... Эта цифра может вырасти до 22 миллионов тонн... Вопрос о строительстве, развитии специализированной портовой инфраструктуры под удобрения является острым и очень актуальным", - заключил он.

https://1prime.ru/20250422/udobreniya-856913339.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, удобрения, минеральные удобрения