https://1prime.ru/20250423/udobreniya-856957425.html
Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28%
Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28%
Мощности в сфере производства удобрений в России к 2030 году могут вырасти почти на 18 миллионов тонн с нынешних 60 миллионов, или примерно на 28%, это будет... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:22+0300
2025-04-23T14:22+0300
2025-04-23T14:22+0300
россия
промышленность
удобрения
минеральные удобрения
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мощности в сфере производства удобрений в России к 2030 году могут вырасти почти на 18 миллионов тонн с нынешних 60 миллионов, или примерно на 28%, это будет достигнуто за счет азотных и калийных удобрений, заявил управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". "По текущим нашим оценкам, около 18 миллионов тонн дополнительных экспортоориентированных производств удобрений появятся в России до 2030 года. В основном это азотные и калийные удобрения", - сказал Акишин. Согласно его презентации, в прошлом году производство удобрений в России составило около 60 миллионов тонн, из которых 27 миллионов - азотные, а на калийные пришлось 15 миллионов тонн. Рост производственных мощностей азотных удобрений к 2030 году ожидается на 30%, а калийных - на 50%, до 36 и 23 миллионов тонн соответственно. Акишин уточнил, что объем экспорта удобрений из России в прошлом году составил почти 40 миллионов тонн, а основным каналом стал Балтийский бассейн - на него, по словам аналитика, приходится 84% всех экспортируемых удобрений из России. При этом Акишин подчеркнул, что на Балтике не хватает специализированных портовых мощностей для экспорта удобрения. "Ожидаем рост дополнительных мощностей по производству удобрений, которые будут ориентированы на экспорт. При этом мощности вероятных проектов терминалов в регионе отстают от необходимых как минимум на 6 миллионов тонн... Эта цифра может вырасти до 22 миллионов тонн... Вопрос о строительстве, развитии специализированной портовой инфраструктуры под удобрения является острым и очень актуальным", - заключил он.
https://1prime.ru/20250422/udobreniya-856913339.html
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россия, промышленность, удобрения, минеральные удобрения
РОССИЯ, Промышленность, удобрения, минеральные удобрения
Эксперт спрогнозировал рост мощностей выпуска удобрений в России на 28%
Акишин: мощности в сфере производства удобрений в РФ вырастут к 2030 году на 28%
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мощности в сфере производства удобрений в России к 2030 году могут вырасти почти на 18 миллионов тонн с нынешних 60 миллионов, или примерно на 28%, это будет достигнуто за счет азотных и калийных удобрений, заявил управляющий директор консалтинговой компании "Имплемента" Дмитрий Акишин, выступая на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"По текущим нашим оценкам, около 18 миллионов тонн дополнительных экспортоориентированных производств удобрений появятся в России до 2030 года. В основном это азотные и калийные удобрения", - сказал Акишин.
Согласно его презентации, в прошлом году производство удобрений в России составило около 60 миллионов тонн, из которых 27 миллионов - азотные, а на калийные пришлось 15 миллионов тонн. Рост производственных мощностей азотных удобрений к 2030 году ожидается на 30%, а калийных - на 50%, до 36 и 23 миллионов тонн соответственно.
Акишин уточнил, что объем экспорта удобрений из России в прошлом году составил почти 40 миллионов тонн, а основным каналом стал Балтийский бассейн - на него, по словам аналитика, приходится 84% всех экспортируемых удобрений из России.
При этом Акишин подчеркнул, что на Балтике не хватает специализированных портовых мощностей для экспорта удобрения. "Ожидаем рост дополнительных мощностей по производству удобрений, которые будут ориентированы на экспорт. При этом мощности вероятных проектов терминалов в регионе отстают от необходимых как минимум на 6 миллионов тонн... Эта цифра может вырасти до 22 миллионов тонн... Вопрос о строительстве, развитии специализированной портовой инфраструктуры под удобрения является острым и очень актуальным", - заключил он.
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