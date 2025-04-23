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Добыча угля в России за I квартал выросла на 3% - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча угля в России за I квартал выросла на 3%
Добыча угля в России за I квартал выросла на 3% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Добыча угля в России за I квартал выросла на 3%
Добыча угля в России в первом квартале выросла на 3% в годовом выражении - до 111 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:02+0300
2025-04-23T19:02+0300
уголь
росстат
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России в первом квартале выросла на 3% в годовом выражении - до 111 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за январь-март увеличилась на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 85,3 миллиона тонн. Из него добыча антрацита составила 5,9 миллиона тонн (рост на 0,2% в годовом выражении), коксующегося угля - 26 миллионов тонн (спад на 8,4%). Прочего каменного угля добыто 53,4 миллиона тонн (рост на 8,6%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) за первые три месяца увеличилась на 5,7% в годовом выражении - до 26 миллионов тонн. В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
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уголь, росстат
уголь, Росстат
19:02 23.04.2025
 
Добыча угля в России за I квартал выросла на 3%

Росстат: добыча угля в России в первом квартале выросла до 111 миллиона тонн

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтгрузка угля в вагоны
Отгрузка угля в вагоны - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России в первом квартале выросла на 3% в годовом выражении - до 111 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
В частности, добыча каменного угля за январь-март увеличилась на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года и составила 85,3 миллиона тонн. Из него добыча антрацита составила 5,9 миллиона тонн (рост на 0,2% в годовом выражении), коксующегося угля - 26 миллионов тонн (спад на 8,4%). Прочего каменного угля добыто 53,4 миллиона тонн (рост на 8,6%).
Добыча рядового бурого угля (лигнит) за первые три месяца увеличилась на 5,7% в годовом выражении - до 26 миллионов тонн.
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
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