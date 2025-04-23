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"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина - 23.04.2025, ПРАЙМ
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"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина
"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина
США пришли в ярость от позиции Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:50+0300
2025-04-23T14:50+0300
политика
украина
сша
washington post
стив уиткофф
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США пришли в ярость от позиции Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. Вашингтон, как сообщается, был возмущен тем, что украинские власти не готовы рассматривать предложения, предполагающие территориальные уступки, а также тем, что Киев настаивает на первоочередном обсуждении полного прекращения огня, откладывая другие вопросы на потом.На фоне этого дипломатического напряжения в среду в британском МИД сообщили о переносе переговоров по Украине, которые должны были пройти на уровне министров иностранных дел. Вместо этого встреча была поручена представителям более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщал, что министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок отказались от участия в переговорах после того, как стало известно об отмене визита в Лондон со стороны госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа."Срыв (переговоров в Лондоне - ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", - говорится в публикации издания. Кроме того, накануне издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на предстоящей встрече по урегулированию конфликта, запланированной на среду в Лондоне, США намеревались предложить европейским союзникам и Украине рассмотреть возможность признания Крыма частью России. В свою очередь киевский режим и его союзники надеялись на обсуждение предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны западных государств.
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украина, сша, washington post, стив уиткофф, марк рубио
Политика, УКРАИНА, США, Washington Post, Стив Уиткофф, Марк Рубио
14:50 23.04.2025
 
"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина

WP: США в ярости от нежелания Украины принять предложение об уступке территорий

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США пришли в ярость от позиции Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника. Вашингтон, как сообщается, был возмущен тем, что украинские власти не готовы рассматривать предложения, предполагающие территориальные уступки, а также тем, что Киев настаивает на первоочередном обсуждении полного прекращения огня, откладывая другие вопросы на потом.
На фоне этого дипломатического напряжения в среду в британском МИД сообщили о переносе переговоров по Украине, которые должны были пройти на уровне министров иностранных дел. Вместо этого встреча была поручена представителям более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщал, что министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок отказались от участия в переговорах после того, как стало известно об отмене визита в Лондон со стороны госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
"Срыв (переговоров в Лондоне - ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", - говорится в публикации издания.
Кроме того, накануне издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на предстоящей встрече по урегулированию конфликта, запланированной на среду в Лондоне, США намеревались предложить европейским союзникам и Украине рассмотреть возможность признания Крыма частью России. В свою очередь киевский режим и его союзники надеялись на обсуждение предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны западных государств.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
14:31
 
ПолитикаУКРАИНАСШАWashington PostСтив УиткоффМарк Рубио
 
 
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