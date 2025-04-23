https://1prime.ru/20250423/ukraina-856960520.html

"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ

"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:32+0300

2025-04-23T15:32+0300

2025-04-23T15:32+0300

политика

украина

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — отметил он.Газета The Washington Post также сообщила, что США предложат европейским странам и Украине признать Крым как российскую территорию, при условии получения гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона рассматривает предложение Белого дома, представленное в Париже на прошлой неделе, как последний шанс на мирное урегулирование конфликта перед возможным выходом США из процесса.

https://1prime.ru/20250423/ukraina-856958489.html

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украина, россия, запад