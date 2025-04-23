Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250423/ukraina-856960520.html
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:32+0300
2025-04-23T15:32+0300
политика
украина
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — отметил он.Газета The Washington Post также сообщила, что США предложат европейским странам и Украине признать Крым как российскую территорию, при условии получения гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона рассматривает предложение Белого дома, представленное в Париже на прошлой неделе, как последний шанс на мирное урегулирование конфликта перед возможным выходом США из процесса.
https://1prime.ru/20250423/ukraina-856958489.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, запад
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
15:32 23.04.2025
 
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Аналитик Кошкович: Украина в конце концов признает утрату всех территорий

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — отметил он.
Газета The Washington Post также сообщила, что США предложат европейским странам и Украине признать Крым как российскую территорию, при условии получения гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона рассматривает предложение Белого дома, представленное в Париже на прошлой неделе, как последний шанс на мирное урегулирование конфликта перед возможным выходом США из процесса.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
"Все остальное потом". США в ярости от того, что позволяет себе Украина
14:50
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала