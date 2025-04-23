https://1prime.ru/20250423/ukraina-856960520.html
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:32+0300
2025-04-23T15:32+0300
2025-04-23T15:32+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — отметил он.Газета The Washington Post также сообщила, что США предложат европейским странам и Украине признать Крым как российскую территорию, при условии получения гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона рассматривает предложение Белого дома, представленное в Париже на прошлой неделе, как последний шанс на мирное урегулирование конфликта перед возможным выходом США из процесса.
https://1prime.ru/20250423/ukraina-856958489.html
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
"Никаких сомнений". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Аналитик Кошкович: Украина в конце концов признает утрату всех территорий
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Украинская сторона рано или поздно признает все потерянные территории Российскими. Таким мнением в социальной сети Х поделился
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда", — отметил он.
Газета The Washington Post также сообщила, что США предложат европейским странам и Украине признать Крым как российскую территорию, при условии получения гарантий безопасности для Украины. Украинская сторона рассматривает предложение Белого дома, представленное в Париже на прошлой неделе, как последний шанс на мирное урегулирование конфликта перед возможным выходом США из процесса.
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