https://1prime.ru/20250423/ukraina-856965816.html

СМИ узнали, что "сводит на нет" мирное урегулирование конфликта на Украине

СМИ узнали, что "сводит на нет" мирное урегулирование конфликта на Украине - 23.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, что "сводит на нет" мирное урегулирование конфликта на Украине

Отсутствие легитимности у действующей украинской власти препятствует достижению мирного соглашения с Россией, отметил аналитик Центра геостратегических... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:59+0300

2025-04-23T16:59+0300

2025-04-23T16:59+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Отсутствие легитимности у действующей украинской власти препятствует достижению мирного соглашения с Россией, отметил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.По его мнению, политический режим в Киеве фактически функционирует как несостоявшееся государство, поскольку, в офисе президента отсутствует какая-либо легитимная политическая власть."Из-за этого Россия не признает Украину подходящим участником в любом дипломатическом процессе, что сводит на нет возможность заключения мирной сделки в ближайшем будущем", - говорится в материале.Автор также выразил мнение, что в случае проведения выборов в стране Владимир Зеленский, вероятно, прибегнет к незаконным методам, чтобы удержать пост главы государства.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. При этом выборы в 2024 году были отменены в связи с действующим военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине. Сам Зеленский заявлял, что проведение голосования в текущих условиях является "несвоевременным". Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркивал, что, по предварительным оценкам, единственным легитимным институтом власти на Украине в настоящее время можно считать Верховную раду и ее спикера.Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, а уже на следующий день в стране началась всеобщая мобилизация. В рамках этих мер, в частности, был ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы во время мобилизации на Украине предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Кроме того, с 18 мая в стране вступил в силу закон об усилении мобилизации.

https://1prime.ru/20250423/ukraina-856958489.html

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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин