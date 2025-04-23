https://1prime.ru/20250423/ukraina-856968114.html

СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД

СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД - 23.04.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД

Срыв встречи глав МИД пяти стран в среду произошел после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейский стран, в котором заявила, что... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T17:54+0300

2025-04-23T17:54+0300

2025-04-23T17:54+0300

политика

украина

сша

мид

reuters

sky news

марк рубио

стив уиткофф

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Срыв встречи глав МИД пяти стран в среду произошел после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейский стран, в котором заявила, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. "Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", - говорится в материале агентства. По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с РФ. Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

https://1prime.ru/20250423/ukraina-856965816.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, мид, reuters, sky news, марк рубио, стив уиткофф, европа