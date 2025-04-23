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СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД - 23.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД
СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД - 23.04.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД
Срыв встречи глав МИД пяти стран в среду произошел после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейский стран, в котором заявила, что... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T17:54+0300
2025-04-23T17:54+0300
политика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Срыв встречи глав МИД пяти стран в среду произошел после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейский стран, в котором заявила, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. "Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", - говорится в материале агентства. По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с РФ. Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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украина, сша, мид, reuters, sky news, марк рубио, стив уиткофф, европа
Политика, УКРАИНА, США, МИД, Reuters, Sky News, Марк Рубио, Стив Уиткофф, ЕВРОПА
17:54 23.04.2025
 
СМИ выяснили, какой документ от Украины сорвал встречу глав МИД

Reuters: Украина предоставила Европе документ, требующий полного прекращения огня

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Срыв встречи глав МИД пяти стран в среду произошел после того, как Украина во вторник подготовила документ для европейский стран, в котором заявила, что переговоров по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
"Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до "полного и безоговорочного прекращения огня", - говорится в материале агентства.
По словам источника, явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с РФ.
Накануне газета Washington Post сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
СМИ узнали, что "сводит на нет" мирное урегулирование конфликта на Украине
16:59
 
ПолитикаУКРАИНАСШАМИДReutersSky NewsМарк РубиоСтив УиткоффЕВРОПА
 
 
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