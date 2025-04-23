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В Киеве боятся остановки помощи США из-за высказываний Зеленского
В Киеве боятся остановки помощи США из-за высказываний Зеленского - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Киеве боятся остановки помощи США из-за высказываний Зеленского
Украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров и прекратить... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T21:17+0300
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ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров и прекратить предоставление военной поддержки. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Wall Street Journal."Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится (Владимир) Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи", - сообщается в материале газеты. Поводом для этих опасений стало недавнее интервью Зеленского Wall Street Journal, где он заявил, что Украина не признает Крым частью России даже в рамках потенциальных компромиссов, предложенных командой Трампа в целях достижения урегулирования конфликта.Трамп, в свою очередь, резко раскритиковал это заявление, указав, что подобная позиция осложняет перспективу переговоров с Москвой. Он также подчеркнул, что Украина находится в тяжёлом положении, и, по его мнению, если Зеленский не пойдет на заключение мира, то уже через три года он потеряет всю страну.
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В Киеве боятся остановки помощи США из-за высказываний Зеленского
WSJ: Киев опасается, что Трамп может обвинить их в срыве мирных переговоров
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ.
Украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может возложить на Киев ответственность за срыв переговоров и прекратить предоставление военной поддержки. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Wall Street Journal
.
"Украинские чиновники рассказали, что обеспокоены тем, что Трамп, который заявил, что ему не нравится (Владимир) Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи", - сообщается в материале газеты.
Поводом для этих опасений стало недавнее интервью Зеленского Wall Street Journal, где он заявил, что Украина не признает Крым частью России даже в рамках потенциальных компромиссов, предложенных командой Трампа в целях достижения урегулирования конфликта.
Трамп, в свою очередь, резко раскритиковал это заявление, указав, что подобная позиция осложняет перспективу переговоров с Москвой. Он также подчеркнул, что Украина находится в тяжёлом положении, и, по его мнению, если Зеленский не пойдет на заключение мира, то уже через три года он потеряет всю страну.
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