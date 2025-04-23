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Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна
Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна - 23.04.2025, ПРАЙМ
Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T01:49+0300
2025-04-23T01:49+0300
2025-04-23T01:49+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она определится, но отметил, что возможности ждать этого долго нет.
В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, если будут соблюдаться национальные интересы исламской республики.
"Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождем, но мы не можем ждать долго", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
После второго раунда переговоров с США Пезешкиан повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран не воспринимает переговоры пессимистично, но и не испытывает оптимизма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Ираном.
В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, сша, оман, дональд трамп, михаил ульянов, масуд пезешкиан, мид
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ОМАН, Дональд Трамп, Михаил Ульянов, Масуд Пезешкиан, МИД
Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна
Постпред Ульянов: позиция США по Ирану неясна, но мы не можем ждать долго
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что позиция США по Ирану неясна, и призвал подождать, пока она определится, но отметил, что возможности ждать этого долго нет.
В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях, если будут соблюдаться национальные интересы исламской республики.
"Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождем, но мы не можем ждать долго", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
После второго раунда переговоров с США Пезешкиан повторил озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи позицию о том, что Тегеран не воспринимает переговоры пессимистично, но и не испытывает оптимизма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил переговоры с Ираном.
В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.