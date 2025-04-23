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Фьючерсы Уолл-стрит растут после заявлений Трампа о пошлинах
Фьючерсы Уолл-стрит растут после заявлений Трампа о пошлинах - 23.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут после заявлений Трампа о пошлинах
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит подскакивают примерно на 2% в среду после заявлений президента США Дональда Трампа о смягчении относительно... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:46+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит подскакивают примерно на 2% в среду после заявлений президента США Дональда Трампа о смягчении относительно импортных пошлин на товары из Китая, а также о "прекрасных отношениях" с главой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,86%, до 40 091 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 2,91%, до 18 919,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,51%, до 5 488 пунктов. Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. В связи с этим он выразил надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, по его словам, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить учётную ставку как можно скорее. "Я придерживался мнения, что фактическая вероятность увольнения Пауэлла была близка к нулю, но смягчение риторики по отношению к Китаю несомненно принесло облегчение", - цитирует агентство Блумберг стратега La Francaise AM в Париже Франсуа Римо (Francois Rimeu).
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, рынки, торги
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Рынки, Торги
Фьючерсы Уолл-стрит растут после заявлений Трампа о пошлинах
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 2% после слов Трампа о "прекрасных отношениях" с главой КНР
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит подскакивают примерно на 2% в среду после заявлений президента США Дональда Трампа о смягчении относительно импортных пошлин на товары из Китая, а также о "прекрасных отношениях" с главой Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,86%, до 40 091 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 2,91%, до 18 919,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,51%, до 5 488 пунктов.
Ранее в среду Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. Трамп также отметил, что у него сложились "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. В связи с этим он выразил надежду на достижение соглашения с Китаем, однако, по его словам, даже если это не удастся, вопрос о тарифах будет решен в любом случае.
Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить учётную ставку как можно скорее.
"Я придерживался мнения, что фактическая вероятность увольнения Пауэлла была близка к нулю, но смягчение риторики по отношению к Китаю несомненно принесло облегчение", - цитирует агентство Блумберг стратега La Francaise AM в Париже Франсуа Римо (Francois Rimeu).
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