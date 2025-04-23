https://1prime.ru/20250423/uzbekistan-856941925.html

Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий

Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий - 23.04.2025, ПРАЙМ

Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий

Власти Узбекистана в 2025-2026 годах выставят на публичные торги до 100% активов 29 крупных предприятий - тепловых электростанций, завода синтетического... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T07:49+0300

2025-04-23T07:49+0300

2025-04-23T07:49+0300

энергетика

экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

uzavto motors

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856941925.jpg?1745383768

ТАШКЕНТ, 23 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в 2025-2026 годах выставят на публичные торги до 100% активов 29 крупных предприятий - тепловых электростанций, завода синтетического топлива, автозавода и металлургического комбината, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. "Выставление на публичные торги пакетов акций (долей) в уставном капитале 29 крупных предприятий с участием государства с привлечением авторитетных международных профессиональных консультантов", - говорится в тексте документа. В частности, в 2025-2026 годах планируется продать до 100% активов десяти тепловых электростанций (ТЭС), завода синтетического топлива ООО Uzbekistan GTL, автомобильного завода Uzavto Motors, сотового GSM-оператора Universal Mobile Systems, Узбекского металлургического комбината и крупнейшего химзавода "Навоиазот". Продажа активов ТЭС будет осуществлена на открытых торгах на международном рынке с 1 июля 2025 года с учетом предложений привлеченных профессиональных консультантов и на основании гарантии предварительного интереса международных инвестиционных фондов, отмечается в постановлении. Президент Узбекистана также поручил госкомиссии по приватизации, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, в десятидневный срок утвердить "дорожные карты" выставления на торги пакетов акций, предусматривающие конкретный механизм реализуемых мер и ответственных лиц.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

узбекистан, шавкат мирзиеев, uzavto motors