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Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий
Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий - 23.04.2025, ПРАЙМ
Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий
Власти Узбекистана в 2025-2026 годах выставят на публичные торги до 100% активов 29 крупных предприятий - тепловых электростанций, завода синтетического... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T07:49+0300
2025-04-23T07:49+0300
энергетика
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
uzavto motors
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ТАШКЕНТ, 23 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в 2025-2026 годах выставят на публичные торги до 100% активов 29 крупных предприятий - тепловых электростанций, завода синтетического топлива, автозавода и металлургического комбината, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. "Выставление на публичные торги пакетов акций (долей) в уставном капитале 29 крупных предприятий с участием государства с привлечением авторитетных международных профессиональных консультантов", - говорится в тексте документа. В частности, в 2025-2026 годах планируется продать до 100% активов десяти тепловых электростанций (ТЭС), завода синтетического топлива ООО Uzbekistan GTL, автомобильного завода Uzavto Motors, сотового GSM-оператора Universal Mobile Systems, Узбекского металлургического комбината и крупнейшего химзавода "Навоиазот". Продажа активов ТЭС будет осуществлена на открытых торгах на международном рынке с 1 июля 2025 года с учетом предложений привлеченных профессиональных консультантов и на основании гарантии предварительного интереса международных инвестиционных фондов, отмечается в постановлении. Президент Узбекистана также поручил госкомиссии по приватизации, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, в десятидневный срок утвердить "дорожные карты" выставления на торги пакетов акций, предусматривающие конкретный механизм реализуемых мер и ответственных лиц.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, uzavto motors
Энергетика, Экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, UzAvto Motors
07:49 23.04.2025
 
Узбекистан выставит на торги до 100% активов 29 крупных предприятий

Власти Узбекистана выставят на торги до 100% активов 29 крупных предприятий

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ТАШКЕНТ, 23 апр - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в 2025-2026 годах выставят на публичные торги до 100% активов 29 крупных предприятий - тепловых электростанций, завода синтетического топлива, автозавода и металлургического комбината, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
"Выставление на публичные торги пакетов акций (долей) в уставном капитале 29 крупных предприятий с участием государства с привлечением авторитетных международных профессиональных консультантов", - говорится в тексте документа.
В частности, в 2025-2026 годах планируется продать до 100% активов десяти тепловых электростанций (ТЭС), завода синтетического топлива ООО Uzbekistan GTL, автомобильного завода Uzavto Motors, сотового GSM-оператора Universal Mobile Systems, Узбекского металлургического комбината и крупнейшего химзавода "Навоиазот".
Продажа активов ТЭС будет осуществлена на открытых торгах на международном рынке с 1 июля 2025 года с учетом предложений привлеченных профессиональных консультантов и на основании гарантии предварительного интереса международных инвестиционных фондов, отмечается в постановлении.
Президент Узбекистана также поручил госкомиссии по приватизации, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, в десятидневный срок утвердить "дорожные карты" выставления на торги пакетов акций, предусматривающие конкретный механизм реализуемых мер и ответственных лиц.
 
ЭнергетикаЭкономикаУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевUzAvto Motors
 
 
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