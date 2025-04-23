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Узбекистан снизил импорт газа в 8,5 раза - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Узбекистан снизил импорт газа в 8,5 раза
Узбекистан снизил импорт газа в 8,5 раза - 23.04.2025, ПРАЙМ
Узбекистан снизил импорт газа в 8,5 раза
Узбекистан в январе-марте 2025 года снизил импорт природного газа в 8,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,5 миллионов долларов,... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:15+0300
2025-04-23T10:15+0300
энергетика
газ
узбекистан
казахстан
туркмения
газпром
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ТАШКЕНТ, 23 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2025 года снизил импорт природного газа в 8,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,5 миллионов долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-март составил 38,5 миллионов долларов, что в 8,5 раз меньше, чем за первый квартал 2024 года. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало голубое топливо и его физические объемы. По данным комитета, экспорт природного газа из страны в январе-марте вырос в 2,5 раза, до 93,4 миллиона долларов. Ранее министерство энергетики Узбекистана сообщало, что для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. Прошедшая зима в стране была довольно теплой, сообщения о высоком спросе или дефиците на газ у населения и социального сектора не поступали. По итогам 2024 года республика увеличила импорт природного газа в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, до 1,68 миллиарда долларов. В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В среднесрочной перспективе узбекская сторона намерена увеличить импорт российского газа в 3,5 раза. В июне 2024 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали план мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр – IV" для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.
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узбекистан
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газ, узбекистан, казахстан, туркмения, газпром
Энергетика, Газ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИЯ, Газпром
10:15 23.04.2025
 
Узбекистан снизил импорт газа в 8,5 раза

Узбекистан в январе-марте снизил импорт природного газа в 8,5 раза

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте 2025 года снизил импорт природного газа в 8,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,5 миллионов долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт природного газа за январь-март составил 38,5 миллионов долларов, что в 8,5 раз меньше, чем за первый квартал 2024 года.
Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало голубое топливо и его физические объемы.
По данным комитета, экспорт природного газа из страны в январе-марте вырос в 2,5 раза, до 93,4 миллиона долларов.
Ранее министерство энергетики Узбекистана сообщало, что для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. Прошедшая зима в стране была довольно теплой, сообщения о высоком спросе или дефиците на газ у населения и социального сектора не поступали.
По итогам 2024 года республика увеличила импорт природного газа в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, до 1,68 миллиарда долларов.
В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В среднесрочной перспективе узбекская сторона намерена увеличить импорт российского газа в 3,5 раза.
В июне 2024 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали план мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр – IV" для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.
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