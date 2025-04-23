https://1prime.ru/20250423/uzbekistan-856947655.html
Узбекистан сократил импорт нефти и нефтепродуктов
Узбекистан сократил импорт нефти и нефтепродуктов - 23.04.2025, ПРАЙМ
Узбекистан сократил импорт нефти и нефтепродуктов
Узбекистан в январе-марте снизил импорт нефти и нефтепродуктов на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 443,1 миллиона долларов, следует из... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T10:35+0300
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ТАШКЕНТ, 23 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте снизил импорт нефти и нефтепродуктов на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 443,1 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 443,1 миллиона долларов, это на 16% меньше, чем годом ранее. При этом поставки автомобильного бензина в страну в первом квартале снизились на 10,1%, до 119,9 миллиона долларов. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы. По итогам всего прошлого года Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2% по сравнению с годом ранее - до 1,53 миллиарда долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в прошлом квартале снизилась на 10,2%, до 160,8 тысячи тонн, производство бензина - на 15,6%, до 304,3 тысячи тонн.
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нефть, узбекистан
Экономика, Нефть, УЗБЕКИСТАН
Узбекистан сократил импорт нефти и нефтепродуктов
Узбекистан в январе-марте снизил импорт нефти и нефтепродуктов на 16%
ТАШКЕНТ, 23 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте снизил импорт нефти и нефтепродуктов на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 443,1 миллиона долларов, следует из данных национального комитета по статистике республики.
В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-март составил 443,1 миллиона долларов, это на 16% меньше, чем годом ранее.
При этом поставки автомобильного бензина в страну в первом квартале снизились на 10,1%, до 119,9 миллиона долларов. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы.
По итогам всего прошлого года Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2% по сравнению с годом ранее - до 1,53 миллиарда долларов.
В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в прошлом квартале снизилась на 10,2%, до 160,8 тысячи тонн, производство бензина - на 15,6%, до 304,3 тысячи тонн.
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