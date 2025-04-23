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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 апреля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 апреля - 23.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 22,65 копейки - до 11,3388 рубля, доллара - на 90,17 копейки, до 82,3637 рубля, евро -... | 23.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 22,65 копейки - до 11,3388 рубля, доллара - на 90,17 копейки, до 82,3637 рубля, евро - на 53,23 копейки, до 94,5723 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, финансы, юань, доллар сша, евро, курсы валют
Экономика, Банк России, Финансы, юань, Доллар США, евро, Курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 апреля
Официальный курс юаня на четверг - 11,34 руб, доллара - 82,36 руб, евро - 94,57 руб
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 22,65 копейки - до 11,3388 рубля, доллара - на 90,17 копейки, до 82,3637 рубля, евро - на 53,23 копейки, до 94,5723 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование