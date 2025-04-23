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Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины - 23.04.2025, ПРАЙМ
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины
США предприняли попытки услышать и принять позиции России и Украины касательно затяжного конфликта, в результате которых Вашингтон сделал "честное предложение"... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T14:31+0300
2025-04-23T14:31+0300
политика
сша
джей ди вэнс
bloomberg
россия
украина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США предприняли попытки услышать и принять позиции России и Украины касательно затяжного конфликта, в результате которых Вашингтон сделал "честное предложение" обеим конфликтующим сторонам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - заявил Вэнс, выступление которого транслировало агентство Bloomberg. Как отметил Вэнс, США попытались выслушать и понять позиции как России, так и Украины. Кроме того, вице-президент выразил оптимизм в отношении процесса переговоров.Он также отметил, что на данный момент США прилагают все возможные усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта и выразил надежду, что Москва и Киев пойдут им навстречу.
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сша, джей ди вэнс, bloomberg, россия, украина
Политика, США, Джей Ди Вэнс, Bloomberg, РОССИЯ, УКРАИНА
14:31 23.04.2025
 
Вэнс сообщил о "честном предложении" США для России и Украины

Вэнс: РФ и Украина должны ответить на предложение США, иначе они "выйдут из процесса"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. США предприняли попытки услышать и принять позиции России и Украины касательно затяжного конфликта, в результате которых Вашингтон сделал "честное предложение" обеим конфликтующим сторонам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса... Я думаю, что мы сформировали очень честное предложение", - заявил Вэнс, выступление которого транслировало агентство Bloomberg.
Как отметил Вэнс, США попытались выслушать и понять позиции как России, так и Украины. Кроме того, вице-президент выразил оптимизм в отношении процесса переговоров.
Он также отметил, что на данный момент США прилагают все возможные усилия для скорейшего урегулирования украинского конфликта и выразил надежду, что Москва и Киев пойдут им навстречу.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Вэнс призвал к прекращению боев на Украине
13:49
 
ПолитикаСШАДжей Ди ВэнсBloombergРОССИЯУКРАИНА
 
 
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