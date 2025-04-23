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Владельца разлившегося в Керченском проливе танкера оштрафовали

Владельца разлившегося в Керченском проливе танкера оштрафовали - 23.04.2025, ПРАЙМ

Владельца разлившегося в Керченском проливе танкера оштрафовали

Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T04:02+0300

2025-04-23T04:02+0300

2025-04-23T04:02+0300

энергетика

россия

краснодарский край

кубань

крым

росприроднадзор

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документах, штраф был назначен ЗАО "Волгатранснефть", которая владеет потерпевшим крушение танкером "Волганефть-239". Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): "Несоблюдение экологических требований", "Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов", "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение", "Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения". В настоящее время представители "Волгатранснефть" пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.

краснодарский край

кубань

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россия, краснодарский край, кубань, крым, росприроднадзор