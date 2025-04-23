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Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов - 23.04.2025, ПРАЙМ
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Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов - 23.04.2025, ПРАЙМ
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке импортозамещенной российской системы бронирования железнодорожных билетов "Экспресс-НП", сообщила замдиректора... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T13:11+0300
2025-04-23T13:11+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке импортозамещенной российской системы бронирования железнодорожных билетов "Экспресс-НП", сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова. "Для стран, у которых пассажиропоток не очень большой, мы предоставляем возможность управления своими пассажирскими перевозками на базе ресурсов системы "Экспресс" Российской Федерации. И благодаря усилиям РЖД по продвижению системы "Экспресс" нового поколения уже четыре страны обратились к нам и ведут переговоры с РЖД о возможности покупки и использования системы "Экспресс" нового поколения", - сказала Мартынова в рамках демо-дня индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт". РЖД в декабре 2024 года сообщили, что начали продавать билеты с помощью отечественной системы бронирования нового поколения "Экспресс-НП" вместо прежней "Экспресс-3". Работа над ее запуском велась почти пять лет. Мартынова, выступая в среду отметила, что РЖД, разрабатывая импортозамещению систему по продаже билетов для себя, параллельно с импортозамещением задумывались и об экспортном потенциале продукта. "Потому что сейчас система "Экспресс-3" эксплуатируется во многих странах СНГ. И для стран, у которых большой пассажиропоток, мы предусмотрели использование коробочного продукта, который может быть адаптирован под нужды страны и установлен на ее территории", - пояснила она.
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бизнес, россия, москва, ржд, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, СНГ
13:11 23.04.2025
 
Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования билетов

Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке системы бронирования "Экспресс-НП"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛасточка
Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Четыре страны ведут переговоры с РЖД о покупке импортозамещенной российской системы бронирования железнодорожных билетов "Экспресс-НП", сообщила замдиректора Научного центра "Экспресс" АО "ВНИИЖТ" ("дочка" РЖД) Елена Мартынова.
"Для стран, у которых пассажиропоток не очень большой, мы предоставляем возможность управления своими пассажирскими перевозками на базе ресурсов системы "Экспресс" Российской Федерации. И благодаря усилиям РЖД по продвижению системы "Экспресс" нового поколения уже четыре страны обратились к нам и ведут переговоры с РЖД о возможности покупки и использования системы "Экспресс" нового поколения", - сказала Мартынова в рамках демо-дня индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт".
РЖД в декабре 2024 года сообщили, что начали продавать билеты с помощью отечественной системы бронирования нового поколения "Экспресс-НП" вместо прежней "Экспресс-3". Работа над ее запуском велась почти пять лет.
Мартынова, выступая в среду отметила, что РЖД, разрабатывая импортозамещению систему по продаже билетов для себя, параллельно с импортозамещением задумывались и об экспортном потенциале продукта.
"Потому что сейчас система "Экспресс-3" эксплуатируется во многих странах СНГ. И для стран, у которых большой пассажиропоток, мы предусмотрели использование коробочного продукта, который может быть адаптирован под нужды страны и установлен на ее территории", - пояснила она.
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