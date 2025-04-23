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Чистая прибыль Volvo упала на 30 процентов

Чистая прибыль Volvo упала на 30 процентов - 23.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Volvo упала на 30 процентов

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group в первом квартале 2025 года упала на 29,8% в годовом выражении - до 9,89 миллиарда... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T10:17+0300

2025-04-23T10:17+0300

2025-04-23T10:17+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group в первом квартале 2025 года упала на 29,8% в годовом выражении - до 9,89 миллиарда шведских крон (около 1,02 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 4,86 шведской кроны (0,5 доллара) против 6,92 кроны в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 27% год к году, до 13,258 миллиарда крон (1,37 миллиарда долларов), прогноз составлял 14,82 миллиарда крон. Чистые продажи за 3 месяца сократились на 7,2% год к году, до 121,792 миллиарда крон (12,55 миллиарда долларов). Отмечается, что в первом квартале было поставлено 48 833 грузовика, что на 12% меньше год к году, а чистый объем заказов вырос на 13%. В том числе поставки в Европе сократились на 18% в годовом выражении, до 24 047 единиц, в Северной Америке - снизились на 5%, до 14 315 единиц, в Южной Америке - выросли на 5%, до 5 397 штук, в Азии - уменьшились на 11%, до 3 315, в Африке и Океании - упали на 22%, до 1 759 грузовиков. Компания Volvo, основанная в 1927 году, - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. В компании работают около 102 тысяч человек, производство компании располагается в 17 странах.

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бизнес, финансы, москва, европа, южная америка, volvo