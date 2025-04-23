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Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, сообщает AFP

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, сообщает AFP - 23.04.2025, ПРАЙМ

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, сообщает AFP

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, встретятся представители более низкого уровня. Об этом говорится в сообщении Agence France Press. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T11:00+0300

2025-04-23T11:00+0300

2025-04-23T11:05+0300

политика

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены, встретятся представители более низкого уровня. Об этом говорится в сообщении Agence France Press."Встреча министров иностранных дел в рамках мирных переговоров по Украине сегодня была отложена. Переговоры на уровне чиновников продолжатся", - приводит агентство Франс Пресс заявление министерства иностранных дел Великобритании.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии вслед за госсекретарем США Марко Рубио отменили визит в Лондон для проведения переговоров.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

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