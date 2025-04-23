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СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа
СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа - 23.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T20:16+0300
2025-04-23T20:16+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника."Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу", - говорится в публикации портала.Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа
Axios: встреча Путина и спецпосланника США Уиткоффа может состояться в пятницу
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу", - говорится в публикации портала.
Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.
Песков ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа в Россию