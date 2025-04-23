https://1prime.ru/20250423/vstrecha-856972087.html

СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа

СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа - 23.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда может состояться новая встреча Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T20:16+0300

2025-04-23T20:16+0300

2025-04-23T20:16+0300

политика

россия

сша

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника."Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу", - говорится в публикации портала.Ранее Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле проинформируют о встрече Путина с Уиткоффом, если она произойдет.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856952323.html

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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков