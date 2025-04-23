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Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9%
Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9%
Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% в годовом выражении - до 166,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация... | 23.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% в годовом выражении - до 166,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в марте 2025 года составило 166,1 миллиона тонн, что на 2,9% больше, чем в марте 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 3,5% - до 7,1 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 3,2%, до 6,2 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11,7 миллиона тонн стали, что на 0,2% больше, чем год назад, страны Африки - 1,9 миллиона тонн, показав рост на 0,6%. Ближний Восток нарастил производство на 1,9%, до 5,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,4%, до 9,2 миллиона тонн, в США - снизилась на 1,5%, до 6,7 миллиона. Государства Азии и Океании произвели в марте 123,6 миллиона тонн стали с ростом на 3,9%. В том числе в Китае выплавка выросла на 4,6%, до 92,8 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 7% - до 13,8 миллиона. По итогам 2024 года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
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Экономика, РФ, АФРИКА, WSA, СНГ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% в годовом выражении - до 166,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA).
"Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в марте 2025 года составило 166,1 миллиона тонн, что на 2,9% больше, чем в марте 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.
При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 3,5% - до 7,1 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 3,2%, до 6,2 миллиона тонн.
Страны ЕС суммарно выпустили 11,7 миллиона тонн стали, что на 0,2% больше, чем год назад, страны Африки - 1,9 миллиона тонн, показав рост на 0,6%. Ближний Восток нарастил производство на 1,9%, до 5,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,4%, до 9,2 миллиона тонн, в США - снизилась на 1,5%, до 6,7 миллиона.
Государства Азии и Океании произвели в марте 123,6 миллиона тонн стали с ростом на 3,9%. В том числе в Китае выплавка выросла на 4,6%, до 92,8 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 7% - до 13,8 миллиона.
По итогам 2024 года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
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