https://1prime.ru/20250423/wsa-856951043.html

Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9%

Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9%

Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% в годовом выражении - до 166,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T12:28+0300

2025-04-23T12:28+0300

2025-04-23T12:28+0300

экономика

рф

африка

wsa

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в марте выросла на 2,9% в годовом выражении - до 166,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в марте 2025 года составило 166,1 миллиона тонн, что на 2,9% больше, чем в марте 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 3,5% - до 7,1 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 3,2%, до 6,2 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11,7 миллиона тонн стали, что на 0,2% больше, чем год назад, страны Африки - 1,9 миллиона тонн, показав рост на 0,6%. Ближний Восток нарастил производство на 1,9%, до 5,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 1,4%, до 9,2 миллиона тонн, в США - снизилась на 1,5%, до 6,7 миллиона. Государства Азии и Океании произвели в марте 123,6 миллиона тонн стали с ростом на 3,9%. В том числе в Китае выплавка выросла на 4,6%, до 92,8 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 7% - до 13,8 миллиона. По итогам 2024 года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

https://1prime.ru/20250422/severstal-856908429.html

рф

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, африка, wsa, снг