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WSJ: США рассматривают возможность понижения пошлин в отношении Китая

WSJ: США рассматривают возможность понижения пошлин в отношении Китая - 23.04.2025, ПРАЙМ

WSJ: США рассматривают возможность понижения пошлин в отношении Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином,... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T16:57+0300

2025-04-23T16:57+0300

2025-04-23T16:57+0300

экономика

мировая экономика

китай

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность понижения высоких пошлин на китайский импорт - в некоторых случаях более, чем наполовину - в попытке ослабить напряженность в отношениях с Пекином, которая подкосила мировую торговлю и инвестиции", - говорится в публикации. По данным источников газеты, Трамп еще не принял окончательного решения. Как отмечает издание, пошлины для КНР, скорее всего, будут понижены примерно до 50-65%, но также администрация рассматривает возможного многоуровневого подхода. "Тридцать пять процентов на товары, которые США считают не угрожающими национальной безопасности, и не менее 100% на товары, которые считаются стратегически важными для интересов Америки", - пишет газета. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп