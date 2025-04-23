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Юань открыл торги в среду ростом

Юань открыл торги в среду ростом - 23.04.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги в среду ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2025, ПРАЙМ

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экономика

юань

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля.

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