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Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет - 23.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250423/yuan-856948805.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет - 23.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды уверенно растет, следует из данных торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды уверенно растет, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.28 мск увеличивается на 20 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля. Негативная динамика курса рубля вызвана тем, что запланированные на сегодня переговоры в Лондоне об урегулировании военного конфликта в Восточной Европе сорвались, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В центре внимания участников рынка заседание ЦБ России (25 апреля) и новости о переговорах с США. С высокой вероятностью ЦБ сохранит ставку на уровне 21% годовых, но может смягчить сигнал до нейтрального, что повысит гибкость регулятора в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий", - отметил Владислав Антонов из BitRiver ближайшие факторы для курса рубля. Сегодня же пара "юань-рубль" может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 рубля, но при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
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рынки, торги, москва, лондон, bitriver
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, ЛОНДОН, BitRiver
11:33 23.04.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет на 20 копеек

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды уверенно растет, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.28 мск увеличивается на 20 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля.
Негативная динамика курса рубля вызвана тем, что запланированные на сегодня переговоры в Лондоне об урегулировании военного конфликта в Восточной Европе сорвались, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"В центре внимания участников рынка заседание ЦБ России (25 апреля) и новости о переговорах с США. С высокой вероятностью ЦБ сохранит ставку на уровне 21% годовых, но может смягчить сигнал до нейтрального, что повысит гибкость регулятора в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий", - отметил Владислав Антонов из BitRiver ближайшие факторы для курса рубля.
Сегодня же пара "юань-рубль" может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 рубля, но при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:02
 
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