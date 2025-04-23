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Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет - 23.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже уверенно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды уверенно растет, следует из данных торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торговой сессии среды уверенно растет, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.28 мск увеличивается на 20 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля. Негативная динамика курса рубля вызвана тем, что запланированные на сегодня переговоры в Лондоне об урегулировании военного конфликта в Восточной Европе сорвались, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В центре внимания участников рынка заседание ЦБ России (25 апреля) и новости о переговорах с США. С высокой вероятностью ЦБ сохранит ставку на уровне 21% годовых, но может смягчить сигнал до нейтрального, что повысит гибкость регулятора в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий", - отметил Владислав Антонов из BitRiver ближайшие факторы для курса рубля. Сегодня же пара "юань-рубль" может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 рубля, но при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

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