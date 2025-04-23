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В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США - 23.04.2025, ПРАЙМ
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В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США - 23.04.2025, ПРАЙМ
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США
Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T15:47+0300
2025-04-23T15:47+0300
политика
общество
украина
сша
лондон
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению конфликта на Украине, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. "Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинских властей. "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана?" - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, украинские чиновники, входящие в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. По ее слвоам, власти Украины обязаны отчитаться перед обществом о будущем соглашения с США по ископаемым и о плане Киева по достижению мира. "Встреча в Лондоне, которая до недавнего времени подавалась как шанс на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы. Возможно, в нынешних обстоятельствах пауза - это лучше, чем согласование на неприемлемые условия. Но пауза-не стратегия. А украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира", - добавила Геращенко.
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общество , украина, сша, лондон, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, США, ЛОНДОН, Владимир Зеленский
15:47 23.04.2025
 
В Раде потребовали от Зеленского изложить детали переговоров с США

Геращенко: Зеленский должен изложить детали переговоров с США по ископаемым

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Украинская партия "Европейская солидарность" требует, чтобы Владимир Зеленский изложил детали переговорного процесса с США по ископаемым и по завершению конфликта на Украине, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
"Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря Рубио или спецпредставителей Уиткоффа и Келлога, а от украинских властей. "Европейская солидарность" требует проведения специального заседания Рады с участием Зеленского, где он должен озвучить украинский план достижения мира и детали переговорного процесса. Остается ли соглашение о минералах частью этого плана?" - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинские чиновники, входящие в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. По ее слвоам, власти Украины обязаны отчитаться перед обществом о будущем соглашения с США по ископаемым и о плане Киева по достижению мира.
"Встреча в Лондоне, которая до недавнего времени подавалась как шанс на дипломатический прорыв, фактически превратилась в фиксацию дипломатической паузы. Возможно, в нынешних обстоятельствах пауза - это лучше, чем согласование на неприемлемые условия. Но пауза-не стратегия. А украинцы имеют право услышать от украинской власти нашу стратегию достижения мира", - добавила Геращенко.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
В Раде сообщили, что ископаемые не являются собственностью народа Украины
Вчера, 10:29
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАЛОНДОНВладимир Зеленский
 
 
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