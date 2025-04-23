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Золото дешевеет второй день подряд
Золото дешевеет второй день подряд - 23.04.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет второй день подряд
Стоимость золота в среду утром снижается более чем на 2% вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T09:39+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром снижается более чем на 2% вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 86,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,54% - до 3 332,45 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла снизились на 2,31%. Майский фьючерс на серебро по состоянию на 9.26 мск дешевел на 0,42%, до 32,768 доллара за унцию. Инвесторы оценивают недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не намерен увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее. До этого президент США говорил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики. Кроме того, в среду вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Сведения о состоянии экономики США и решения ФРС относительно денежно-кредитной политики отражаются на динамике курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, сша, москва, дональд трамп, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Comex
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром снижается более чем на 2% вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 86,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,54% - до 3 332,45 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла снизились на 2,31%.
Майский фьючерс на серебро по состоянию на 9.26 мск дешевел на 0,42%, до 32,768 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не намерен увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла, но вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее.
До этого президент США говорил, что Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку, и призвал его покинуть пост. Глава ФРС на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Кроме того, в среду вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Сведения о состоянии экономики США и решения ФРС относительно денежно-кредитной политики отражаются на динамике курса доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Цена на золото снизила темпы роста