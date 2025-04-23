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Цена на золото ускорила падение вечером почти до 4%

Цена на золото ускорила падение вечером почти до 4% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила падение вечером почти до 4%

Стоимость золота в среду вечером усилила снижение почти до 4%, свидетельствуют данные торгов. | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T18:32+0300

2025-04-23T18:32+0300

2025-04-23T18:32+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером усилила снижение почти до 4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 127,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,7% - до 3 292,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,76% - до 33,483 доллара за унцию. Во вторник стоимость золота впервые в истории поднялась выше 3 500 долларов за тройскую унцию, однако к вечеру показатель перешел к снижению, и по итогам торговой сессии драгоценный металл подешевел на 2,3%. Давление на стоимость золота оказывает подъем рисковых настроений на фоне ослабления опасений относительно торговой войны между США и Китаем. Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил о планах снизить таможенные пошлины на товары из КНР, однако добавил, что нулевая ставка пошлин не предусмотрена. Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента снизит пошлины до 50-65%. Сейчас же, после нововведений, они достигают 145%. Кроме того, Трамп заявил, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя вновь призвал его снизить учетную ставку как можно скорее.

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