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Россия увеличила производство золота на 5,3%

Россия увеличила производство золота на 5,3% - 23.04.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила производство золота на 5,3%

Россия по итогам января-марта 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T19:10+0300

2025-04-23T19:10+0300

2025-04-23T19:10+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом, в марте 2025 года относительно марта 2024 года производство золота выросло на 6,9%, а относительно предыдущего месяца - февраля 2025 года - снижение составило 11,3%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

https://1prime.ru/20250423/zoloto-856969497.html

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промышленность, россия, росстат, золото, производство золота