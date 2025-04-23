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Россия увеличила производство золота на 5,3%
Россия увеличила производство золота на 5,3% - 23.04.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила производство золота на 5,3%
Россия по итогам января-марта 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 23.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-23T19:10+0300
2025-04-23T19:10+0300
2025-04-23T19:10+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом, в марте 2025 года относительно марта 2024 года производство золота выросло на 6,9%, а относительно предыдущего месяца - февраля 2025 года - снижение составило 11,3%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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промышленность, россия, росстат, золото, производство золота
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Росстат, золото, производство золота
Россия увеличила производство золота на 5,3%
Росстат: производство золота в России в январе-марте выросло на 5,3%
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия по итогам января-марта 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,3%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом, в марте 2025 года относительно марта 2024 года производство золота выросло на 6,9%, а относительно предыдущего месяца - февраля 2025 года - снижение составило 11,3%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Цена на золото ускорила падение вечером почти до 4%