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Продажи новых легковых автомобилей в ЕC сократились в марте

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC сократились в марте - 24.04.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в ЕC сократились в марте

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в марте снизились на 0,2% в годовом выражении, до 1 029 519 штук, свидетельствуют данные Европейской... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T10:03+0300

2025-04-24T10:03+0300

2025-04-24T10:03+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в марте снизились на 0,2% в годовом выражении, до 1 029 519 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "Данные марта 2025 года показали небольшое снижение на 0,2% в годовом исчислении, поскольку глобальная экономическая ситуация остается особенно сложной и непредсказуемой для автопроизводителей", - пишет ACEA. На крупнейших рынках динамика оказалась разнонаправленной: во Франции (-14,5%) и Германии (-3,9%) наблюдалось снижение, тогда как в Италии (+6,3%) и Испании (+23,2%) - рост. В январе-марте снижение составило 1,9% в годовом выражении, до 2 715 008 машин, в том числе во Франции снижение составило 7,8%, в Германии - 4,3%, в Италии - 1,6%, в Испании был зафиксирован рост на 14,1%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в марте выросли на 7,8% год к году, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - упали на 8,4%, группы Renault - выросли на 11,6%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в марте сократились на 36%, до 18 224 единиц. В январе-марте продажи Volkswagen выросли на 4,8%, Stellantis - упали на 14%, Renault - выросли на 9,5%, Tesla - снизились на 45%, до 36 167 машин. Продажи бензиновых автомобилей снизились в марте на 20,7%, до 290 396 машин, дизельных - на 25,5%, до 95 315 машин, аккумуляторных - выросли на 17,1%, до 157 505 авто, подключаемых гибридных - увеличились на 12,4%, до 82 111 машин, гибридных электрических - поднялись на 23,9%, до 370 121 автомобиля, остальных - выросли на 8,1%, до 34 072 машин. В январе-марте продажи бензиновых автомобилей снизились на 20,6%, до 779 817 машин, дизельных - на 27,1%, до 258 728 машин, аккумуляторных - выросли на 23,9%, до 412 997 авто, подключаемых гибридных - поднялись на 1,1%, до 207 048 машин, гибридных электрических - увеличились на 20,7%, до 964 108 автомобилей, остальных - снизились на 2,6%, до 92 311 машин.

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бизнес, мировая экономика, франция, германия, италия, ес, stellantis, renault, renault duster