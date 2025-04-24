https://1prime.ru/20250424/aes-856976017.html
Запорожская АЭС является собственностью России, заявила Яшина
Запорожская АЭС является собственностью России, заявила Яшина - 24.04.2025, ПРАЙМ
Запорожская АЭС является собственностью России, заявила Яшина
Запорожская АЭС - собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T02:47+0300
2025-04-24T02:47+0300
2025-04-24T02:47+0300
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Запорожская АЭС - собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall Street Journal о возможной передаче контроля над станцией США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем.
"Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС". Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ", - сказала Яшина.
Она подчеркнула, что Россия заботится о состоянии станции, ее сотрудниках и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Энергетика, РОССИЯ, РФ, США, ВАШИНГТОН, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС является собственностью России, заявила Яшина
Яшина: Запорожская АЭС является собственностью России
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - ПРАЙМ. Запорожская АЭС - собственность Российской Федерации, напомнила ее директор по коммуникациям Евгения Яшина, комментируя публикацию американского издания Wall Street Journal о возможной передаче контроля над станцией США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предлагает в рамках урегулирования украинского конфликта обозначить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную, которая могла бы находиться под американским контролем.
"Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. Правом эксплуатировать и обеспечивать безопасную эксплуатацию ЗАЭС, а также обеспечивать профессиональную деятельность персонала станции указом президента РФ наделена эксплуатирующая организация АО "ЭО ЗАЭС". Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ", - сказала Яшина.
Она подчеркнула, что Россия заботится о состоянии станции, ее сотрудниках и жителях Энергодара и продолжит это делать впредь.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.