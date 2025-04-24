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МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России - 24.04.2025, ПРАЙМ
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России
Москва неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с суверенными активами России как соучастие в воровстве, заявила | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T12:45+0300
2025-04-24T12:45+0300
экономика
россия
япония
мид
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с суверенными активами России как соучастие в воровстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо "как бы техническую" функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подобные действия "непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией". "Мы расцениваем такой шаг как крайне враждебный, как вероломный. Он недопустим ни по юридическим, ни по общечеловеческим понятиям", - отметила Захарова. Ранее послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.
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россия, япония, мид
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, МИД
12:45 24.04.2025
 
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России

Захарова: участие Японии в экспериментах с активами России является воровством

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с суверенными активами России как соучастие в воровстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо "как бы техническую" функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что подобные действия "непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией". "Мы расцениваем такой шаг как крайне враждебный, как вероломный. Он недопустим ни по юридическим, ни по общечеловеческим понятиям", - отметила Захарова.
Ранее послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
МИД выразил протест послу Японии в Москве
Вчера, 12:04
 
ЭкономикаРОССИЯЯПОНИЯМИД
 
 
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