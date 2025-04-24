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МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России

МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России - 24.04.2025, ПРАЙМ

МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России

Москва неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с суверенными активами России как соучастие в воровстве, заявила | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T12:45+0300

2025-04-24T12:45+0300

2025-04-24T12:45+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Москва неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с суверенными активами России как соучастие в воровстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо "как бы техническую" функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подобные действия "непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией". "Мы расцениваем такой шаг как крайне враждебный, как вероломный. Он недопустим ни по юридическим, ни по общечеловеческим понятиям", - отметила Захарова. Ранее послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.

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россия, япония, мид