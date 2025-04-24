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Российский рынок акций продолжает рост во второй половине торгов четверга
Российский рынок акций продолжает рост во второй половине торгов четверга - 24.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает рост во второй половине торгов четверга
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем четверга, следует из данных торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T16:02+0300
2025-04-24T16:02+0300
2025-04-24T16:02+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск увеличивается на 0,48% до 2 957,47 пункта. Рынок открылся положительно, затем переходил в лёгкий минус, но в целом большую часть сессии находится в умеренном плюсе. "На рынок положительно влияют вышедшая накануне статистика о замедлении недельной инфляции", - считает Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Очередное недельное замедление темпов инфляции перед пятничным заседанием Банка России, безусловно позитивно для рынка, однако, инвесторы, скорее всего, предпочтут дождаться завтрашнего решения регулятора по ставке. Поэтому активность покупателей сегодня будет ограниченной", - добавляет Ярослав Муштаков из компании "Риком-траст". В целом характер рынка не меняется – осторожные покупки на низких объемах. Есть ощущение, что завтрашнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне и даже "голубиная" риторика ЦБ по этому вопросу уже заложена в ценах, в свою очередь отмечет Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости — акции ПИКа (+4,33%), "Камаза" (+2,85%), "Ростелекома" (+2,78%), "Самолета" (+2,39%), расписки Ozon (+1,99%). "Котировки Ozon позитивно реагируют на сообщение о росте в первом квартале продаж бытовой техники на маркетплейсах на 19,47% года к году, поскольку это увеличивает обороты и выручку компании. Поддержку ценным бумагам оказала также новость о подключении всех пунктов выдачи заказов к доставке между физлицами, что также благоприятно для доходов компании", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения капитализации — акции "ММК" (-0,94%), "ВК МКПАО" (-0,73%), "Юнипро" (-0,54%), "Акрона" (-0,53%), "Татнефть" (-0,40%). ПРОГНОЗЫ "При отсутствии негативных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "зеленой зоне", - отмечает Гудым. Чернов ожидает закрытия основной торговой сессии в диапазоне 2950-3000 пунктов. "Технически индекс Мосбиржи, после обновления минимумов в начале апреля в районе 2600 пунктов, сейчас восстанавливается и продолжает движение в восходящем канале. Ближайшие сильные уровни "поддержки" и "сопротивления" для индекса сейчас – 2900 и 3000 пунктов соответственно. А вот какой из них будет протестирован на прочность, узнаем уже завтра, после оглашения решения... Банком России", - заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
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рынки, торги, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций продолжает рост во второй половине торгов четверга
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост во второй половине торгов четверга
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.47 мск увеличивается на 0,48% до 2 957,47 пункта.
Рынок открылся положительно, затем переходил в лёгкий минус, но в целом большую часть сессии находится в умеренном плюсе.
"На рынок положительно влияют вышедшая накануне статистика о замедлении недельной инфляции", - считает Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Очередное недельное замедление темпов инфляции перед пятничным заседанием Банка России, безусловно позитивно для рынка, однако, инвесторы, скорее всего, предпочтут дождаться завтрашнего решения регулятора по ставке. Поэтому активность покупателей сегодня будет ограниченной", - добавляет Ярослав Муштаков из компании "Риком-траст".
В целом характер рынка не меняется – осторожные покупки на низких объемах. Есть ощущение, что завтрашнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне и даже "голубиная" риторика ЦБ по этому вопросу уже заложена в ценах, в свою очередь отмечет Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости — акции ПИКа (+4,33%), "Камаза" (+2,85%), "Ростелекома" (+2,78%), "Самолета" (+2,39%), расписки Ozon (+1,99%).
"Котировки Ozon позитивно реагируют на сообщение о росте в первом квартале продаж бытовой техники на маркетплейсах на 19,47% года к году, поскольку это увеличивает обороты и выручку компании. Поддержку ценным бумагам оказала также новость о подключении всех пунктов выдачи заказов к доставке между физлицами, что также благоприятно для доходов компании", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения капитализации — акции "ММК" (-0,94%), "ВК МКПАО" (-0,73%), "Юнипро" (-0,54%), "Акрона" (-0,53%), "Татнефть" (-0,40%).
"При отсутствии негативных внешнеполитических новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "зеленой зоне", - отмечает Гудым.
Чернов ожидает закрытия основной торговой сессии в диапазоне 2950-3000 пунктов.
"Технически индекс Мосбиржи, после обновления минимумов в начале апреля в районе 2600 пунктов, сейчас восстанавливается и продолжает движение в восходящем канале. Ближайшие сильные уровни "поддержки" и "сопротивления" для индекса сейчас – 2900 и 3000 пунктов соответственно. А вот какой из них будет протестирован на прочность, узнаем уже завтра, после оглашения решения... Банком России", - заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций растет в ходе основной сессии четверга