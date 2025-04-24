https://1prime.ru/20250424/aktsii-857005733.html
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом - 24.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:55+0300
2025-04-24T18:55+0300
2025-04-24T18:55+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рынки
акции
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.
https://1prime.ru/20250424/indeksy-857003920.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, российский рынок акций, рынки, акции, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынки, Акции, Торги
Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом
Мосбиржа: российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,04%
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране