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Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом

Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом - 24.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги четверга ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T18:55+0300

2025-04-24T18:55+0300

2025-04-24T18:55+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на символические 0,04%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,04%, до 2 944,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1 195,22 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,55%, до 1 119,49 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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