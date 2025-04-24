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Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено по расписанию - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено по расписанию
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено по расписанию - 24.04.2025, ПРАЙМ
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено по расписанию
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T06:25+0300
2025-04-24T06:25+0300
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туризм
абхазия
грузия
москва
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси", - сказал посол Абхазии. Дипломат отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полёты в Сухум. С грузинской точки зрения, эксплуатация сухумского аэропорта якобы незаконна и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, так как у аэропорта нет сертификата из Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признаёт этот аэропорт из-за непризнания Абхазии, подчеркнул дипломат. Он отметил, что абхазская сторона считает бесперспективными попытки задействовать ИКАО для изоляции республики. "Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва – Сухум не нарушают ничьей безопасности", - добавил собеседник. Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул также дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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192
40
192
40
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4.7
96
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бизнес, россия, туризм, абхазия, грузия, москва, икао
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, АБХАЗИЯ, ГРУЗИЯ, МОСКВА, ИКАО
06:25 24.04.2025
 
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено по расписанию

Посол Квициниа: авиасообщение между Россией и Абхазией начнется по расписанию

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси", - сказал посол Абхазии.
Дипломат отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полёты в Сухум. С грузинской точки зрения, эксплуатация сухумского аэропорта якобы незаконна и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, так как у аэропорта нет сертификата из Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признаёт этот аэропорт из-за непризнания Абхазии, подчеркнул дипломат.
Он отметил, что абхазская сторона считает бесперспективными попытки задействовать ИКАО для изоляции республики.
"Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва – Сухум не нарушают ничьей безопасности", - добавил собеседник.
Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул также дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
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